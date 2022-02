PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASA SEBASTIANO: « L’ASSESSORE SEGNANA HA INCONTRATO I VERTICI DI AUTISMO TRENTINO, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA »

17.46 - mercoledì 23 febbraio 2022

L’assessore Segnana ha incontrato i vertici di Autismo trentino – Società cooperativa sociale socio sanitaria.

Un incontro per confermare la volontà di proseguire la collaborazione in essere e di lavorare assieme per individuare soluzioni specifiche per garantire qualità del servizio e di vita agli utenti di Casa Sebastiano e alle loro famiglie: l’assessore provinciale alla Salute Stefania Segnana, insieme al dirigente dell’Umse Disabilità ed integrazione socio – sanitaria Roberto Pallanch e alla direttrice dell’Ufficio per l’accreditamento e l’integrazione socio-sanitaria Monica Susat, ha incontrato i vertici di Autismo trentino – Società cooperativa sociale socio sanitaria.

Il neo eletto presidente Maurizio Gianordoli è subentrato al Cavalier Giovanni Coletti che durante questo mandato lo affiancherà in qualità di vice. Entrambi, accompagnati anche dal consigliere Gabriele Zanotti, hanno rappresentato all’assessore Segnana la visione complessiva su Casa Sebastiano, ribadendo il ruolo chiave che la struttura riveste anche fuori provincia nell’accogliere persone con autismo.