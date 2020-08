PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CARABINIERE AGGREDITO DA ORSO M57: « SITUAZIONE STABILE, MA RESTERà RICOVERATO ALL’OSPEDALE SANTA CHIARA ANCORA PER QUALCHE GIORNO »

Resta in ospedale l’uomo ferito dall’orso, situazione stabile. Sono stabili le condizioni dell’uomo ferito da un orso sabato sera ad Andalo e ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Contrariamente a quanto era stato stabilito ieri, il giovane carabiniere di origini venete non è stato dimesso, ma resterà ricoverato per qualche giorno nel reparto di chirurgia plastica. Questo per poterlo medicare evitando che debba, ogni volta, entrare e uscire dall’ospedale.