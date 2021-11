PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CAFFARO: « DALLE 6.00 DI QUESTA MATTINA RIAPERTA LA STATALE 237, CONCLUSA IN ANTICIPO SUI TEMPI L’OPERAZIONE DI BONIFICA »

17:16 - 29/11/2021

Riaperta la statale 237 del Caffaro. Dalle 6.00 di questa mattina: conclusa l’operazione di bonifica in anticipo sui tempi. Il ringraziamento della Giunta.

Riaperta dalle ore 6.00 di questa mattina, lunedì 29 novembre, in anticipo rispetto alle previsioni iniziali, la statale 237 del Caffaro, che era stata chiusa nel tratto tra Ponte dei Servi e la galleria Balandin per consentire la bonifica della parete rocciosa. Dopo l’operazione di brillamento andata a buon fine venerdì alle 14.30, utile per la demolizione controllata con esplosivo di circa 4.500 metri cubi di roccia, nelle giornate di sabato e domenica sono state effettuate in tempi veloci sia la pulizia meccanica della roccia, per togliere i rimanenti detriti instabili, che la pulizia della carreggiata.

In attesa di completare gli ultimi lavori residui la strada è stata riaperta con il senso unico alternato. Si prevede già nei prossimi giorni di procedere con l’apertura completa.

Il presidente Maurizio Fugatti e la Giunta provinciale ringraziano pertanto le strutture tecnico-amministrative e tutti gli attori coinvolti, che si sono prodigati per la riuscita dell’intervento, garantendo un impegno senza sosta anche in orario notturno, e per minimizzare i disagi alla popolazione.

I lavori per la messa in sicurezza della viabilità sono stati curati dal Servizio Gestione strade con la collaborazione dell’Ufficio geologico, i vigili del fuoco volontari e il nucleo droni dei vigili del fuoco permanenti di Trento.