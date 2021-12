PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BRESADOLA: « GLI STUDENTI PLURIPREMIATI PER LA REALIZZAZIONE DI CORTOMETRAGGI, LE CONGRATULAZIONI DELL’ASSESSORE BISESTI »

16:40 - 13/12/2021

Bresadola, gli studenti pluripremiati per la realizzazione di cortometraggi.Le congratulazioni dell’assessore Bisesti.

Hanno aggiunto un ulteriore riconoscimento al loro già ricco palmarès in campo audiovisivo-cinematografico gli studenti della classe 3a, anno scolastico 2020/2021, della scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola” di Trento. Nella giornata di ieri, gli studenti, ora impegnati nel primo anno della scuola superiore, accompagnati dal docente di lettere prof. Vittorio Caratozzolo, hanno partecipato alla finale del Digital Media Fest di Roma, ottenendo gli apprezzamenti della direttrice artistica del Festival Janet De Nardis.

Uno strumento davvero efficace quello della realizzazione di cortometraggi, utilizzato dal prof. Cartozzolo e dai suoi studenti – ha sottolineato l’assessore all’istruzione, cultura e università Mirko Bisesti – Un mezzo che ha permesso, anche in un momento delicato come quello della pandemia, di motivare i ragazzi coinvolgendoli con passione e dedizione nell’approfondimento di tematiche attuali, quali l’emergenza climatica, l’attualità e la cultura della pace. Mi complimento con tutti per l’alto livello dei risultati raggiunti e vi invito a proseguire nell’attività di divulgazione degli importanti contenuti oggetto dei video che avete creato”.

I cortometraggi, realizzati per approfondire alcuni argomenti del programma, hanno durate variabili da 1 a 4 minuti e sono in parte prodotti anche in lingua inglese. Video, registrazioni e sceneggiature sono state realizzate dagli studenti, sotto la supervisione del docente di lettere Vittorio Caratozzolo, che ne ha curato il montaggio e li ha poi candidati a rassegne di settore in tutti e cinque i Continenti. Un record di riconoscimenti quelli ottenuti dai ragazzi se si pensa che hanno ottenuto ben 145 Official Selections, di cui 31 trasformate in premi.

A loro anche gli encomi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; del Presidente del Consiglio, Mario Draghi e del Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Foto: Vittorio Caratozzolo