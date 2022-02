PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BRENTONICO – CAMPIONATI STUDENTESCHI: BISESTI, « GLI STUDENTI TORNANO SULLA NEVE, UN GRANDE SEGNALE DI FIDUCIA »

18:13 - 14/02/2022

L’assessore oggi sulle piste di Brentonico per i campionati studenteschi. Bisesti: “Gli studenti tornano sulla neve, un grande segnale di fiducia”.

Hanno preso il via in Trentino, a Brentonico, i campionati studenteschi sulla neve. La giornata sulle piste, riservata oggi ai non agonisti, si è svolta a San Valentino con lo sci alpino sulla pista “Vallone” e con lo sci nordico sull’anello di San Giacomo. Hanno partecipato anche alunni con disabilità, grazie alla collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e il Panathlon club Trento. La giornata di sport all’aria aperta, dopo la pausa di gennaio imposta dalla pandemia, rappresenta un unicum nel contesto nazionale, poiché sinora solo in Trentino questo tipo di manifestazioni sportive studentesche ha ripreso il via.

“Quello fra scuola e sport – afferma l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti – è un binomio imprescindibile. Oggi qui a Brentonico abbiamo più di 240 ragazzi coinvolti, non solo sugli sci ma anche sul piano organizzativo. In Trentino portare avanti la conoscenza, la pratica e l’organizzazione di un sport principe per il nostro territorio come lo sci è fondamentale.

Un grande ringraziamento va ai docenti e più in generale a tutti coloro che nel mondo della scuola si sono messi a disposizione per consentire ai ragazzi di fare questa importante esperienza di sport sulla neve. Dopo due anni difficili a causa della pandemia che hanno limitato, fra l’altro, le uscite didattiche, questo evento rappresenta un grande messaggio di fiducia.”

Complessivamente, tra le varie sedi e discipline, aderiscono ai campionati studenteschi sulla neve 28 istituti comprensivi e 18 istituti superiori per circa 640 studenti e studentesse, equamente distribuiti fra agonisti e non agonisti. Tutti gli eventi godono del patrocinio della Federazione Italiana Sport Invernali.

Oggi sulle piste di Brentonico sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Dante Dossi, il vicesindaco e assessore allo sport Silvia Mozzi, il dirigente del dipartimento istruzione e cultura della Provincia Roberto Ceccato, il coordinatore educazione fisica del servizio istruzione Giuseppe Cosmi, Don Daniele Laghi in rappresentanza del CONI provinciale, il referente FISI Marco Zoller e il funzionario di “Sport e Salute” Cristian Faraglia,

I prossimi appuntamenti saranno a Folgaria e vedranno impegnati gli agonisti il 16 febbraio con lo sci nordico a Passo Coe e con lo snowboard sulla pista “Salizzona” di Fondo grande, mentre il 17 febbraio è in programma lo slalom sulla pista “Agonistica”, sempre a Fondo grande.