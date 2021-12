PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BIKE SHARING: « BILANCIAMENTO CICLOSTAZIONI, UN VIDEO-APPELLO PER TUTELARE UN SERVIZIO DI INTERESSE PUBBLICO »

18:56 - 13/12/2021

Se ami pedalare con il bike sharing aiutaci a contrastare i vandalismi. Un video appello per tutelare un servizio di interesse pubblico.

Gestire il servizio pubblico di bike sharing da parte della Provincia autonoma di Trento richiede un impegno costante e competenze specifiche: ogni giorno, infatti, bisogna garantire che nelle ciclo stazioni sia presente un numero sufficiente di biciclette, che vengono ridistribuite in modo che non vi siano squilibri tra stalli liberi e mezzi a disposizione.

Questa attività prende il nome di ‘bilanciamento’ e si accompagna ad una costante ricognizione delle ciclostazioni, con la verifica dell’integrità e della funzionalità delle biciclette. In caso di guasti o rotture le bici vengono ritirate per la manutenzione da parte delle squadre per il bilanciamento della flotta e.motion, che danno anche un importante contributo alla lotta contro i vandalismi.

Se ne parla in una breve clip diffusa in questi giorni e realizzata dall’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con l’Ufficio infrastrutture ciclopedonali della Pat.

Il video prosegue la serie dedicata al tema della ciclabilità in Trentino, raccolta nella rubrica web “Trentino pedala”, che riunisce tutte le iniziative presenti sul nostro territorio per chi ama la due ruote (link).

