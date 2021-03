PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BANDA ULTRA LARGA: « MERCOLEDÌ 31 MARZO ALLE 16.00 LA CONFERENZA CON TUTTI I SINDACI DEL TRENTINO, PRESENTI ALL’EVENTO FUGATTI – RIPA – GIANMOENA – DELLADIO »

All’evento parteciperanno il presidente Fugatti, il ceo di Open Fiber Elisabetta Ripa, il presidente di Trentino Digitale Delladio e il presidente del Consorzio Comuni Gianmoena

Banda ultra larga, mercoledì la conferenza con i sindaci del Trentino.

Il processo di digitalizzazione del Trentino, in particolare nelle valli, ha subito nell’ultimo anno un’accelerazione significativa. Mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 16, è prevista una conferenza, aperta a tutti i sindaci del Trentino, di aggiornamento dello stato dei lavori e il programma di diffusione del Progetto banda ultra larga (Bul) sul territorio. All’incontro – che si terrà online nel rispetto delle norme di prevenzione dalla pandemia Covid – parteciperanno il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti; la ceo di Open Fiber, Elisabetta Ripa; il presidente di Trentino Digitale, Carlo Delladio; e il presidente del Consorzio comuni trentini, Paride Gianmoena.

Inoltre la conferenza vedrà la partecipazione anche di alcuni operatori privati di telecomunicazioni, a cui spetta il collegamento dell’ultimo miglio, ovvero tra la rete in fibra ottica realizzata o in via di realizzazione di Open Fiber con le abitazioni private e le aziende. L’incontro inizierà verso le ore 16 e potrà essere seguito attraverso la piattaforma streaming messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni.

*

Di seguito, il programma completo della conferenza “Il progetto Banda Ultra larga in Provincia di Trento”, in programma mercoledì 31 marzo 2021, ore 16:

Saluti istituzionali:

Paride Gianmoena, Presidente Consorzio Comuni Trentini

Elisabetta Ripa, Ceo Open Fiber

Maurizio Fugatti, Presidente Provincia autonoma di Trento

Carlo Delladio, Presidente Trentino Digitale

Operatori Tlc:

Roberto Basso, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità WindTre

Sandro Zenatti, Amministratore di Tecnodata, Trento

Stato di fatto e Programmazione:

Alberto Sperandio, Regional Manager Open Fiber

Testimonianza:

Michele Bortoli, Sindaco di Madruzzo

A disposizione:

Paolo Simonetti, dirigente generale Unità di missione strategica per l’innovazione nei settori energia e telecomunicazioni, Provincia autonoma di Trento

Contributi e domande dei sindaci del Trentino.