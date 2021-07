PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AZIENDA SANITARIA: « FUGATTI E SEGNANA INCONTRANO IL COMMISSARIO FERRO, PRESENTI IL DIRETTORE PAT NICOLETTI E IL DIRIGENTE APSS RUSCITTI »

Azienda sanitaria: Fugatti e Segnana incontrano il commissario designato Ferro. A poche ore di distanza dall’annuncio della nomina del dottor Antonio Ferro nel ruolo di commissario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, stamani il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e l’assessore Stefania Segnana hanno incontrato il professionista in Sala Giunta per definire i dettagli della riorganizzazione. Erano presenti anche il direttore generale della Provincia, Paolo Nicoletti ed il dirigente generale del Dipartimento alla salute, Giancarlo Ruscitti.

Il presidente ha ribadito la volontà dell’esecutivo di garantire piena operatività non solo nelle attività ordinarie di Apss ma anche in quelle straordinarie, a partire dalla gestione dell’emergenza covid e della relativa campagna di vaccinazione, nonché sui progetti strategici che caratterizzano il programma di legislature, in primis la riorganizzazione del sistema ospedaliero ed i rapporti con l’Università sul tema del corso di studi in medicina.

A breve il commissario presenterà all’esecutivo il gruppo di professionisti chiamati a collaborare per il raggiungimento di questi obiettivi.