PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AVVOCATURA: « GIACOMO BERNARDI È IL NUOVO DIRIGENTE GENERALE, INDIVIDUATO A SEGUITO DI PROCEDURA CON AVVISO PUBBLICO »

L’avvocato è stato individuato a seguito di procedura con avviso pubblico. Avvocatura della Provincia, Giacomo Bernardi è il nuovo dirigente generale.

L’avvocato Giacomo Bernardi, 56 anni, libero professionista con studio ad Arco e Trento, è il nuovo dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia autonoma di Trento. Succede all’avvocato Nicolò Pedrazzoli in pensione dai primi di marzo 2021. L’assunzione è con contratto a tempo determinato con durata fino al termine dell’attuale legislatura ed è disposto dalla Giunta provinciale con la delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti. L’avvocato Bernardi è stato individuato dopo aver attivato una procedura con avviso pubblico cui hanno partecipato 14 persone sia interne che esterne alla Provincia.

“A seguito di procedura pubblica per la raccolta delle candidature – così Fugatti –, conferiamo ad un conosciuto e stimato professionista come Bernardi un incarico di assoluta importanza per la Provincia autonoma di Trento e per il Trentino. Piena fiducia e auguri di buon lavoro al nuovo dirigente generale, confidiamo nel suo valido contributo in un ruolo così delicato, per la tutela degli interessi della comunità trentina”.

Giacomo Bernardi, dopo avere superato l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati nel giugno 1995, ed avere avuto esperienze come avvocato d’azienda, dal 2002 è libero professionista abilitato alle giurisdizioni superiori, con particolare esperienza nel diritto amministrativo, in contrattualistica privata e pubblica, nel diritto delle locazioni e nel diritto commerciale. L’incarico decorre dal 5 luglio 2021 per la durata dell’attuale legislatura.