PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ASTRAZENECA: « CHI HA RICEVUTO LA PRIMA DOSE INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ, POTRÀ EFFETTUARE LA SECONDA DOSE CON IL MEDESIMO VACCINO »

Coronavirus e vaccinazioni: ecco le indicazioni della task force. Alla luce della circolare ministeriale su AstraZeneca.

A seguito della circolare del Ministero della Salute pervenuta nelle prime ore del mattino e relativa ad ulteriori indicazioni relative alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, è stata convocata d’urgenza la Task Force provinciale che, in attesa di nuove determinazioni congiunte che scaturiranno dal confronto previsto nelle prossime ore fra Stato e Regioni, ritiene opportuno comunicare quanto segue:

1. chi ha ricevuto la prima dose con AstraZeneca, indipendentemente dall’età, potrà effettuare la seconda dose con il medesimo vaccino;

2. chi ha più di 60 anni, effettua le vaccinazioni con le modalità già programmate;

3. si consiglia di attendere le indicazioni che perverranno nei prossimi giorni prima di prenotare ulteriori vaccinazioni con Astra Zenca sotto i 60 anni (nati nel 1962 e successivi);

4. le vaccinazioni con Astra Zeneca prenotate per questi giorni a persone sotto i 60 anni dovranno essere riconvertite in dosi Pfizer. Ove questo non sia possibile le somministrazioni dovranno essere rinviate.