PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ASSEMBLEA RAPPRESENTANTI COMMERCIO: SPINELLI, « PUNTARE SULLA FORMAZIONE E LA QUALITÀ, PER INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL CLIENTE »

21.21 - sabato 02 aprile 2022

Spinelli agli agenti e rappresentanti di commercio: “La Provincia un vostro interlocutore sempre attento all’ascolto e al dialogo”.

Si è svolta stamani, presso la sede dell’Associazione artigiani e piccole imprese di via Brennero a Trento l’assemblea regionale elettiva per il rinnovo degli organi dell’U.S.A.R.C.I., l’Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani del Trentino Alto Adige. All’assemblea hanno portato un saluto Achille Spinelli, assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, anche a nome del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, e il sindaco di Trento Franco Ianeselli. Presenti, oltre ai vertici dell’Unione – il presidente regionale Guido Romanelli e quello nazionale Umberto Mirizzi – la deputata Martina Loss e, per l’Associazione artigiani, Barbara Tomasoni.

L’assessore Spinelli ha sottolineato l’importanza fondamentale dell’associazione nell’ambito del commercio e dello sviluppo economico del territorio: “Conosco le difficoltà e le complessità di un’attività come questa, ma anche gli aspetti positivi, che dovrebbero spingere i giovani a intraprendere questa professione.

Ritengo che sia fondamentale puntare sulla formazione e la qualità, per interpretare le esigenze del cliente, dando valore all’intermediazione come valore aggiunto”. Quindi un invito a non perdere attenzione al futuro e ai valori della categoria, accompagnato dall’auspicio che venga rivolta maggiore attenzione alla forza vendita da parte delle mandanti, dando il giusto riconoscimento e valorizzazione a chi sa operare bene sul mercato.

“Come Provincia nel periodo più difficile del Covid abbiamo cercato di intervenire per sostenere le imprese e puntellare il sistema, soprattutto per dare fiducia nel futuro: nella Provincia potrete trovare sempre un interlocutore attento all’ascolto e al dialogo” ha detto ancora l’assessore.

In seno all’incontro è stata affrontata anche la situazione Covid attuale e i risvolti del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, oltre alle tematiche legate alla transizione ecologica sulle quali è intervenuta la deputata Loss.

Foto: Panato