PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ASSEMBLEA FEDERAZIONE VVF FUOCO VOLONTARI: FUGATTI, « AIUTO FONDAMENTALE CONTRO LA PANDEMIA, RAFFORZEREMO LA SCUOLA ANTINCENDI »

Il presidente Fugatti all’assemblea della Federazione: aiuto fondamentale contro la pandemia. Rafforzeremo la Scuola provinciale antincendi. La Provincia ringrazia i Vigili del fuoco volontari.

“I vigili del fuoco volontari, mai come in questa fase di pandemia, si sono dimostrati ancora una volta una delle colonne portanti della nostra comunità trentina. Il ringraziamento va a loro per la grande dedizione dimostrata, in particolare per quelle attività di sostegno e supporto alla popolazione durante tutta la fase pandemica”. Così il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti ha inteso ringraziare le migliaia di vigili del fuoco volontari che nell’ultimo anno e mezzo si sono dedicati, accanto ai tanti interventi di soccorso tipici della loro attività, anche all’aiuto delle istituzioni provinciali per contrastare efficacemente la diffusione del virus.

Il presidente Fugatti ha voluto esprimere la vicinanza della Provincia partecipando all’assemblea dei comandanti della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino tenutasi ieri sera, presso il capannone Fly Music a Besenello.

Fugatti ha anche evidenziato, sul tema della formazione degli allievi caro alla Federazione dei vigili del fuoco volontari, che la Provincia autonoma ha instaurato un “dialogo proficuo” sul tema e che “è intenzione della giunta provinciale rafforzare la Scuola provinciale antincendi. Il periodo di Covid non ha aiutato, perché ha comportato uno stop forzato anche alle attività di formazione come questa, la Provincia è sensibile al tema ed è corretto impegnarsi a investire risorse in vista della ripresa post-Covid anche nella formazione dei vigili del fuoco volontari. Entro fine estate saranno condivisi tempi e risorse per la ripresa in forza della formazione”.