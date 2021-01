PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ASSEGNO NATALITÀ: « OK ALL’AGEVOLAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI CON (ICEF) NON SUPERIORE A 0,40, RESIDENTI IN VIA CONTINUATIVA NEGLI ULTIMI DUE ANNI »

Possono accedere a questa agevolazione i nuclei familiari con indicatore della condizione economica familiare (Icef) non superiore a 0,40, residenti in via continuativa in provincia di Trento negli ultimi due anni e in Italia negli ultimi 10 anni.

“Il regolamento che stabilisce i requisiti di accesso all’assegno di natalità è stato modificato, la soglia dell’indicatore della condizione economico finanziaria per l’accesso a questa misura è stata fissata a 0,40. L’obiettivo, in questo anno contraddistinto dalla pandemia, è di consentire a un numero maggiore di persone di usufruire di questo contributo, che sostiene la natalità e le nostre famiglie”. È con queste parole che l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, illustra la deliberazione adottata oggi, 30 dicembre 2020, dalla Giunta provinciale, che detta le condizioni e i requisiti necessari ai nuclei familiari per accedere all’assegno di natalità. La misura ha la durata massima di 36 mesi, a decorrere dal mese successivo alla nascita e si applica anche ai figli adottati, a decorrere dal mese successivo all’adozione.

Il “Piano strategico straordinario a favore della famiglia e la natalità”, approvato nel novembre 2019, è finalizzato a contrastare il calo demografico attraverso una pluralità di strumenti fra i quali anche il riconoscimento di un assegno di natalità. La deliberazione oggi adottata dalla Giunta, su proposta dell’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili in collaborazione con l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, fissa appunto i nuovi criteri previsti. Contestualmente la Giunta provinciale ha provveduto anche a modificare il regolamento per i requisiti di accesso all’assegno di natalità.

Requisiti

Possono accedere a questa agevolazione i nuclei familiari con indicatore della condizione economica familiare (Icef) non superiore a 0,40, residenti in via continuativa in provincia di Trento negli ultimi due anni e in Italia negli ultimi 10 anni.

Misura dell’assegno

euro 1.200 all’anno, rapportato a mese, per il primo figlio;

euro 1.440 all’anno, rapportato a mese, per il secondo figlio

euro 2.400 all’anno, rapportato a mese, per il terzo figlio e successivi;

L’assegno è riconosciuto per la durata di 3 anni ed è incompatibile con l’analoga agevolazione prevista dallo Stato, erogata dall’INPS, per il primo anno dal mese successivo alla nascita o all’adozione. Per i figli nati o adottati negli anni 2020 e 2021, per i primi dodici mesi l’assegno è erogato dallo Stato e la Provincia riconosce l’assegno di natalità a decorrere dal 13° mese di nascita o adozione per i successivi due anni, con verifica annuale del mantenimento delle condizioni che danno diritto all’accesso.

La domanda dell’assegno di natalità della Provincia, per i nati o adottati nell’anno 2020 per il secondo anno di vita o di adozione, è presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa attraverso gli istituti di patronato e assistenza sociale, contestualmente alla domanda dell’assegno unico provinciale riferito al periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022 con riconoscimento dell’assegno di natalità a decorrere dal 13° mese di vita o di adozione. L’Assegno è rinnovato per il terzo anno di vita in presenza del mantenimento dei requisiti per l’accesso.

Per i nati o adottati nell’anno 2021 per il secondo anno di vita o di adozione, la domanda è presentata contestualmente alla domanda di assegno unico provinciale per l’anno 2022. I requisiti per l’accesso all’assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura sono dedotti dalla domanda per il conseguimento dell’Assegno unico provinciale. Il contributo è rinnovato per il terzo anno di vita in presenza del mantenimento dei requisiti.