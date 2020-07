PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ASCENSORE PANORAMICO – RIVA DEL GARDA: « FUGATTI E TONINA IN VISITA ALL’OPERA DA POCO INAUGURATA, ASSIEME A MOSANER E BERNARDI »

Il presidente e il vicepresidente sono saliti sull’opera da poco inaugurata, assieme al sindaco Mosaner e al presidente di Lido spa Bernardi. Fugatti e Tonina in visita all’ascensore panoramico inclinato del Bastione.

Consente di raggiungere il Bastione Veneziano in 2 minuti e 30 secondi circa, il nuovo ascensore inclinato panoramico inaugurato lo scorso lunedì. L’ascensore ha uno sviluppo di 208 metri per un dislivello di 130 e consente, a regime, di trasportare fra le 400 e le 500 persone al giorno per circa 150mila passaggi annui.

Grazie alle vetrate panoramiche offre uno straordinario panorama sulla sottostante città, sul lago e sulla piana del Sarca. Ieri nel tardo pomeriggio, ad approfittare della salita al Bastione, sono stati il presidente Maurizio Fugatti e il vicepresidente Mario Tonina, accompagnati dal dirigente generale del Dipartimento Protezione civile Raffaele De Col, dal sindaco Adalberto Mosaner, dal presidente della Lido – la società pubblica che ha promosso la costruzione dell’opera – Giacomo Bernardi, dal progettista Antonio Lotti dello studio Lotti & Fontana, nonché da Lucio Carli, legale rappresentante dell’ICB – Iimpresa costruzioni Bassosarca, capogruppo dell’Ati che si è aggiudicata l’appalto.

Il presidente Fugatti e l’assessore Tonina hanno ammirato il panorama dalla terrazza del Bastione Lounge Bar e Ristorante, che ha aperto i battenti assieme all’ascensore, e sono saliti lungo le mura del fortilizio Veneziano.

L’ascensore inclinato in questi pochi giorni di apertura ha già visto centinaia di passaggi, grazie anche a un prezzo popolare, 5 euro andata e ritorno e 2 euro dopo le 18,30. L’orario di apertura va dalle 9 del mattino fino a mezzanotte.