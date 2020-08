PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ARCHITETTURA BIO: « A NAGO TORBOLE INAUGURATO L’EDIFICIO COMUNALE PIù VIRTUOSO D’ITALIA, LA COSTRUZIONE è ECOSOSTENIBILE »

Inaugurato a Torbole l’edificio comunale più virtuoso d’Italia. La struttura è una costruzione ecosostenibile, certificata Arca “Casa Clima Gold Nature” e “Edifici energia quasi zero”.

Il Garda Trentino ha nel territorio la principale risorsa, alla base del successo internazionale dell’offerta turistica. Investire nell’ambiente non è solo una scelta, bensì una necessità. Dalla pubblica amministrazione arriva un segnale forte. Oggi il Comune di Nago Torbole ha inaugurato la nuova sede dell’edificio comunale che presenta le massime certificazioni in tema di ecosostenibilità (Arca e Casa Clima Gold) ed impatto ambientale (Nzeb – Edifici energia quasi zero) e ne fanno una delle strutture più virtuose d’Italia. Alla cerimonia erano presenti il sindaco, i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento (nella persona dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro), oltre ai progettisti e alle imprese che hanno concorso alla realizzazione di un immobile unico nel suo genere: “L’edificio rappresenta la risposta di un pubblica amministrazione che crede nella ricerca e nella salvaguardia dell’ambiente. Nago e Torbole, oltre all’intero Alto Garda, presentano delle bellezze naturali che meritano attenzione nello sviluppo urbano e nelle soluzioni architettoniche”. Il municipio è aperto ai cittadini sin dallo scorso gennaio ed ospita oltre agli uffici, la sala consigliare e ambulatori medici.

I lavoro della nuova sede comunale di Nago e Torbole erano iniziati nel dicembre 2017. L’edificio si trova all’interno del Parco Pavese a confine con via della Lòva. La tipologia costruttiva della struttura – come hanno spiegato i progettisti nel corso della cerimonia di inaugurazione, ritardata in estate a causa della pandemia – è in legno massiccio a strati incrociati e incollati (X-Lam). La caratteristica principale è il bassissimo consumo energetico, nel rispetto dei criteri di sostenibilità della direttiva Casa Clima Nature, delle normative ecosostenibili dei protocolli Casa Clima Gold Nature ed Arca. Le certificazione Casa Clima ed Arca sono il marchio di qualità nel settore edilizio dell’Alto Adige e del Trentino.

“L’edificio – hanno ribadito i rappresentanti dell’amministrazione comunale e provinciale – è pensato per ottenere una totale e positiva integrazione tra architettura e natura del territorio che lo ospita, progettato seguendo le normative ecosostenibili dei protocolli CasaClima Gold Nature».

In particolare, l’assessore provinciale alla ricerca ha sottolineato l’attenzione verso nuove soluzioni: “La pubblica amministrazione sa essere virtuosa, riuscendo a coinvolgere diverse professionalità e competenze. La struttura è stata realizzata con materiali capaci di rispettare l’ambiente e, allo stesso tempo, è in grado di garantire grandi prestazioni energetiche”. Il tutto allo scopo di sfruttare al meglio gli spazi previsti: oltre agli uffici comunali, sono previste una sala pubblica da cento posti e ambulatori medici.

La volumetria dell’area interessata – ha spiegato il primo cittadino – darà vita alla nuova piazza di Torbole: “Sarà un’agorà e punto di incontro della cittadinanza».