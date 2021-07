PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * APSS: “ LA GIUNTA NOMINA IL NUOVO COMMISSARIO, INCARICO AFFIDATO AD ANTONIO FERRO (ATTUALE DIRETTORE SANITARIO) “

Azienda sanitaria: la Giunta nomina il commissario

Preso atto della volontà del dottor Pierpaolo Benetollo di rimettere il proprio mandato da direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ed a seguito degli esiti dell’indagine interna che si è conclusa oggi riguardante il reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Santa Chiara, la Giunta provinciale di Trento ha nominato questa sera il commissario che avrà il compito di guidare l’APSS.

L’incarico è stato affidato al dottor Antonio Ferro, attuale direttore sanitario dell’Apss.

Nel ringraziare il dottor Benetollo per il lavoro svolto, con particolare riferimento all’impegno per contrastare gli effetti del Covid-19, la Giunta ha già comunicato al professionista l’intenzione di avvalersi della sua esperienza anche in ottica di continuità con il programma di riorganizzazione dei servizi ospedalieri trentini.