PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ANZIANI E CORONAVIRUS: « AL VIA LA CAMPAGNA INFORMATIVA PER GLI OVER 75 »

Indicazioni per vivere al meglio lo stare a casa anche grazie ai sani stili di vita. Anziani e coronavirus: al via la campagna informativa per gli over 75.

Stare a casa forzatamente è una dimensione difficile per tutti e lo è ancora di più per le categorie più fragili, come gli anziani che spesso vivono soli e non sempre hanno una rete familiare a supportarli. Per questo l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia autonoma di Trento promuovono una campagna informativa per supportare gli over 75 in questa fase di auto isolamento, dare informazioni pratiche alle famiglie e ricordare alcuni servizi utili per gli anziani.

Attraverso alcune schede informative vengono declinate per gli over 75 le indicazioni di base per vivere al meglio e in maniera corretta lo stare in casa. Si danno agli anziani indicazioni pratiche sulla gestione dei rapporti personali (niente visite e se del caso a dovuta distanza), sulle norme di igiene personale e della casa (attenzione alla pulizia delle mani e delle superfici), sulla gestione della spesa e dei farmaci (chiedete supporto a famiglia, amici o associazioni) e in particolare si invitano i nonni a non abbandonare i sani stili di vita e il movimento.

Il tutto ovviamente riletto in chiave casalinga. Una scheda informativa è dedicata ai familiari e conoscenti degli over 75 e contiene tutte le indicazioni utili per assisterli in maniera corretta, sottolineando l’importanza di mantenere vive le relazioni. Si ricorda inoltre il servizio promosso dalla Provincia per gli anziani e le categorie fragili che non hanno una solida rete familiare a cui fare riferimento per la spesa, i farmaci o il semplice ascolto.