PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ANNO SCOLASTICO 2020/2021: « ADOTTÀTI I CRITERI PER LE ASSUNZIONI DEI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO »

Adottati i criteri per le assunzioni dei docenti a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico. Con l’adozione di un provvedimento avvenuta oggi, su proposta dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, la Giunta provinciale ha fissato le direttive per la programmazione delle assunzioni in ruolo dei docenti di scuola primaria e secondaria per l’anno scolastico 2020/2021.

Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le disposizioni relative alle misure organizzative e di igiene pubblica per consentire in sicurezza lo svolgimento in presenza delle convocazioni per le assunzioni degli stessi docenti, nel rispetto della prevenzione e del contrasto alla diffusione del Covid-19.

“Anche per il prossimo anno scolastico l’amministrazione provinciale prosegue nell’impegno di stabilizzare il personale docente, confermando la copertura del 100% dei posti vacanti dell’organico di diritto” ha commentato l’assessore Bisesti. “Si tratta di una tappa importante per garantire il diritto allo studio degli studenti: la scuola trentina non si ferma, grazie al lavoro costante dell’amministrazione e alla riconosciuta qualità della preparazione dei nostri docenti”.

L’assunzione a tempo indeterminato avverrà per il 50% dei posti attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali per esami e titoli, nel rispetto dell’anno di approvazione, mentre per il restante 50% i criteri prevedono di attingere i nominativi dei neoassunti per il 25% dallo scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli e per un 25% dalle graduatorie del concorso straordinario per titoli.

Con successive determinazioni della dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola e, per quanto di competenza, della sorastant de la scola ladina, verrà data applicazione alle direttive, individuando il contingente numerico delle assunzioni suddiviso per classi di concorso. Successivamente si procederà all’individuazione e alla convocazione dei docenti per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

Il calendario verrà pubblicato sul portale della scuola trentina www.vivoscuola.it