PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ALLOGGI ITEA: « VERIFICHE ANNUALI ICEF ENTRO IL 31 OTTOBRE, LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO »

Alloggi Itea: le verifiche annuali Icef entro il 31 ottobre. A partire dal mese di luglio è possibile presentare la documentazione utile per la permanenza nelle abitazioni di edilizia residenziale pubblica presso gli sportelli abilitati sul territorio.

A partire dal mese di luglio ed entro il 31 ottobre 2021 è possibile presentare la documentazione utile per la verifica ICEF relativa all’anno 2021 presso gli sportelli abilitati sul territorio. La verifica dei requisiti è necessaria per la permanenza negli alloggi Itea e per il calcolo del canone relativo all’anno 2022.

Il 31 ottobre 2021 scade il termine per la compilazione della dichiarazione ICEF necessaria per la verifica dei requisiti per la permanenza nell’alloggio Itea e per il calcolo del canone per l’anno 2022.

A partire già dal mese di luglio, gli inquilini Itea, con contratto di locazione a canone sostenibile, previo appuntamento telefonico, possono presentare, presso uno degli sportelli dei CAF e degli altri soggetti accreditati dalla Provincia al calcolo dell’ICEF o presso gli sportelli periferici della Provincia, le dichiarazioni e la domanda ICEF necessarie alla verifica annuale dei requisiti per la permanenza nell’alloggio Itea.

Le informazioni per la compilazione della verifica annuale dei requisiti 2021 e l’elenco degli sportelli accreditati sono disponibili sul sito Itea: