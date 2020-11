PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ALLOGGI ITEA: « COLIVING A LUSERNA, CAMBIO VITA PER LE QUATTRO FAMIGLIE SELEZIONATE »

Coliving Luserna: cambio vita per le quattro famiglie selezionate. Domani alle 11.15 la consegna degli alloggi Itea per il progetto “Coliving collaborare condividere abitare”.

Sono pronti per essere abitati i 4 alloggi Itea destinati alle famiglie assegnatarie che hanno deciso di “cambiare vita” e costruire il proprio futuro nello splendido scenario di Luserna grazie al progetto “Coliving collaborare condividere abitare”. Giovedì alle ore 11.15 saranno consegnate le chiavi dei 4 appartamenti di proprietà di Itea spa situati nel Comune di Luserna-Lusérn e messi a disposizione con un contratto di comodato gratuito per la durata di 4 anni, come previsto dal progetto sperimentale nato all’interno del Distretto famiglia degli Altipiani Cimbri che punta ad invertire le tendenze di spopolamento della Comunità e a valorizzare il patrimonio abitativo pubblico esistente.

A dare il benvenuto alle famiglie saranno presenti l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, il presidente Itea spa Salvatore Ghirardini e in rappresentanza del territorio degli Altipiani cimbri il sindaco del Comune di Luserna-Lusérn, Gianni Nicolussi Zaiga, la commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Nicoletta Carbonari e i rappresentanti della Fondazione Franco Demarchi e dell’Agenzia per la famiglia.

La consegna si terrà all’esterno dell’edificio nel pieno rispetto della normativa anticovid.