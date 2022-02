PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ALA: « ASSEGNATI I LAVORI PER LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE, IMPORTO DI 6,7 MILIONI DI EURO »

16:28 - 16/02/2022

Ala, assegnati i lavori per la nuova scuola elementare. Importo di 6,7 milioni di euro. L’assessore Bisesti: un segno di forte attenzione verso le istanze del mondo dell’istruzione..

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha aggiudicato oggi i lavori di risanamento conservativo dell’ex convitto comunale di Silvio Pellico di Ala per la realizzazione della nuova scuola elementare. La realizzazione dell’opera è stata delegata dal Comune di Ala alla Provincia. E’ stata svolta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il relativo bando è stato pubblicato il 25 giugno scorso e alla procedura hanno partecipato 6 concorrenti. A realizzare l’opera sarà la Manelli Impresa srl, con sede a Monopoli (Bari) per un importo pari a 6.778.427,81 euro, comprensivi di 246.608,74 euro di oneri di sicurezza. Per l’esecuzione dei lavori sono previsti 725 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

“La realizzazione della nuova scuola elementare – sottolinea l’assessore alla cultura, istruzione e università Mirko Bisesti – consentirà di offrire spazi moderni e più efficienti a insegnanti e studenti. Avere strutture rinnovate dedicate all’istruzione permette di rispondere alle esigenze del mondo della scuola, diventate ancora più centrali in questa fase post-pandemica. L’impegno in questo senso della Provincia va nel segno di forte attenzione verso le istanze del mondo dell’istruzione”.

Rendering del futuro immobile