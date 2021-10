PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AGENZIA LAVORO: « AL VIA LA CAMPAGNA “WINTER RECRUITING“, LE AZIENDE DEL TURISTICO POTRANNO RICHIEDERE E INCONTRARE PERSONALE QUALIFICATO »

La stagione invernale riparte: “Lavoriamo insieme per il turismo trentino”. La stagione turistica invernale è alle porte. Agenzia del Lavoro avvia la campagna Winter Recruiting grazie alla quale le aziende del settore turistico potranno, con il supporto degli operatori dedicati di Agenzia del Lavoro e le associazioni di categoria, richiedere e incontrare personale qualificato e i lavoratori proporsi per le mansioni più in linea con le proprie esperienze.

Si mira, dunque, all’ambizioso progetto di mettere “la persona giusta al posto giusto”, con l’obiettivo di far vivere al turista che sceglie di trascorrere le proprie vacanze in Trentino un’esperienza indimenticabile in un ambiente professionale ed accogliente.

Il progetto nasce già nel 2020 dalla collaborazione con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Enti bilaterale del turismo, Cgil, Cisl e Uil e si è arricchito stagione dopo stagione con l’esperienza maturata da tutti gli attori che vi hanno lavorato in sinergia.

I candidati

accedendo al sito di Agenzia, potranno aderire alla lista dei disponibili al lavoro compilando uno specifico form e contemporaneamente potranno procedere alla compilazione guidata del proprio CV sul portale Trentino Lavoro per candidarsi alle offerte attive.

Le aziende

potranno fare riferimento – per le ricerche di personale – agli operatori dedicati del servizio di incontro domanda – offerta di Agenzia del Lavoro e associazioni di categoria.

Grazie alla condivisione delle informazioni sul fabbisogno di personale tra le associazioni di categorie e Agenzia del Lavoro, sarà possibile per quest’ultima attivare ulteriori servizi di scouting, sino a veicolare la campagna di comunicazione per l’individuazione delle figure professionali più ricercate.

Per maggiori informazioni

Consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro: