PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * SPESA OSPEDALIERA: « LA GIUNTA RICORRE ALLA CORTE COSTITUZIONALE AL RICORSO PROPOSTO DAL GOVERNO AVVERSO ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO BILANCIO »

La Giunta provinciale ha deciso di costituirsi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale per tutelare la legittimità delle proprie misure riguardo alla partecipazione alla spesa ospedaliera.

Nel corso della sua seduta odierna la Giunta provinciale ha deciso di resistere davanti alla Corte Costituzionale al ricorso proposto dal Governo avverso alla propria legge di assestamento del bilancio di previsione provinciale del 30 luglio scorso per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-21. Al centro della questione vi è l’articolo 9, comma 1, della legge, riguardante la partecipazione alla spesa ospedaliera ai sensi del quale la Giunta provinciale può emanare provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali.

Tale disposizione prevede, tra l’altro, che le prestazioni differibili fruite presso il pronto soccorso siano interamente a carico dei pazienti, anche se esentati dal pagamento del ticket, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale. L’esecutivo provinciale ha quindi ritenuto necessario costituirsi nel relativo giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale al fine di tutelare la legittimità delle proprie disposizioni.

Nel corso della conferenza stampa al termine della seduta di Giunta, il presidente Arno Kompatscher ha dichiarato che “stiamo lavorando ad una precisazione della norma giuridica in oggetto”. Da parte sua l’assessore provinciale alla salute, Thomas Widmann ha già illustrato all’esecutivo un adeguamento della norma che si muove nell’ambito delle linee guida fissate dalla Giunta stessa.

Foto: Asp/Ivo Corrà