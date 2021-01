PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * SANITÀ: « AL VIA IL BANDO PER ASSUMERE OPERATRICI SOCIALI E ASSISTENTI GERIATRICI, LE DOMANDE ENTRO LE 12.00 DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO »

Bando della Provincia per l’assunzione a tempo determinato di operatori e operatrici socio-assistenziali e di assistenti geriatrici ed assistenziali in diverse località dell’Alto Adige.

La Ripartizione personale della Provincia ha pubblicato un bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di un numero consistente, seppur non specificato, di operatori e operatrici socio-assistenziali e di assistenti geriatrici ed assistenziali in diverse località dell’Alto Adige. Si tratta di rapporti di lavoro full-time (38 ore settimanali) della V qualifica funzionale, e le assunzioni avverranno sulla base di una graduatoria che avrà validità sino alla fine del 2023.

Per partecipare al concorso viene richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore, nonchè del diploma, rispettivamente, di operatore socio-assistenziale o di assistente geriatrico, oltre alla patente di guida B e all’attestato di bilinguismo B1 (ex patentino C).

Le domande vanno presentate presso l’Ufficio assunzioni personale di via Renon 13, a Bolzano entro le ore 12 di venerdì 19 febbraio. Il bando completo con tutti i dettagli e la modulistica è online sul portale web della Provincia nella sezione dedicata ai Concorsi per il personale amministrativo. Per informazioni: martina.coviello@provincia.bz.it – 0471412153.