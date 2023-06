PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ROMA – INCONTRO MINISTRO FITTO: KOMPATSCHER, « FOCUS SU PNNR E FONDI STRUTTURALI EUROPEI »

15.58 - martedì 6 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il presidente Arno Kompatscher ha incontrato oggi (6 giugno) nel primo pomeriggio a Roma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza Raffaele Fitto. L’incontro si è incentrato sull’utilizzo dei fondi europei per la politica di coesione e sull’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) finanziato dall’Ue.

Come ha riferito il presidente dopo l’incontro, il Governo di Roma ha intenzione di “stanziare i fondi del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc). Allo stesso modo, i fondi ancora disponibili del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr) devono essere riprogrammati”, nella misura in cui ciò è possibile nel quadro degli accordi con l’Ue. “In particolare, ci sono anche fondi per sostenere il passaggio dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabili”, ha riferito Kompatscher. La novità è che il Governo vuole ora negoziare con le singole Regioni e Province autonome anche i progetti da finanziare. Il prerequisito, secondo il presidente Kompatscher, è che i conti dei fondi strutturali ordinari per i periodi di programmazione passati siano stati completati.

“Oggi ho potuto riferire al Ministro che l’Alto Adige si trova nella fortunata posizione di poter dimostrare di aver utilizzato tutti i fondi in conformità alla programmazione e di aver potuto completare la contabilità di massima”, ha dichiarato Kompatscher. “Su questa base, abbiamo concordato di completare l’accordo nelle prossime due settimane, in modo che la trattativa per l’Alto Adige possa iniziare immediatamente”, ha proseguito il presidente. L’Alto Adige si trova in una posizione migliore rispetto ad altre Regioni che devono ancora svolgere i loro compiti. Il presidente ha attribuito questo risultato anche al buon lavoro dell’Amministrazione provinciale, in particolare della Ripartizione Europa, che amministra i fondi europei in Alto Adige. Ora il periodo di programmazione passato si concluderà definitivamente. Nelle prossime settimane si terranno incontri a livello tecnico per decidere i progetti che potranno essere successivamente finanziati con i fondi aggiuntivi, ha riferito il presidente.

Kompatscher ha definito buona la collaborazione con il Ministero per gli Affari europei. Il presidente Kompatscher ha espressamente apprezzato il fatto che, dopo un approccio inizialmente molto centralistico all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il ministro Fitto si stia ora concentrando sul dialogo con le Regioni e le Province autonome.

Anche il direttore generale della Provincia, Alexander Steiner, ha partecipato ai colloqui presso il Ministero per gli Affari europei a Roma.