PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – PROTEZIONE CIVILE * DISINNESCO BOMBA: « DOMENICA 27 SETTEMBRE DALLE 9.00 ALLE 11.00 NON CIRCOLERANNO AUTOBUS E TRENI »

Disinnesco bomba, domenica mattina non circolano autobus e treni. causa del disinnesco della bomba rinvenuta in piazza Verdi domenica mattina sono sospesi anche i servizi di trasporto pubblico dalle 9 alle 11.

A causa del disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto le scorse settimane in piazza Verdi a Bolzano, domenica mattina (27 settembre), dalle 9 alle 11, il centro di Bolzano (zona rossa) sarà completamente sgomberato e isolato per motivi di sicurezza, compresa la stazione dei treni e l’autostazione. Nella maggior parte della città (zona gialla), non sono consentite attività all’aperto. Le strade sono chiuse, sospesi anche i servizi di trasporto pubblico nella zona di Bolzano. Se non ci saranno ritardi, i servizi di autobus e treni saranno gradualmente ripresi a partire dalle 11.00. Ecco in breve alcune informazioni, tutti i dettagli sugli orari delle singole linee autobus e treno sono disponibili sul sito www.altoadigemobilita.info.

Ferrovia

Durante il disinnesco dell’ordigno bellico il traffico ferroviario viene interrotto sulla linea del Brennero nel tratto Ponte Gardena – Bolzano – Bronzolo e sulla linea di Merano nel tratto Bolzano – Ponte Adige. A causa della chiusura del centro, non è previsto un servizio di autobus sostitutivi.

Autobus regionali

Gli autobus regionali circolano la domenica mattina solo all’esterno del centro di Bolzano. Alcune linee viaggiano da / fino al margine della città di Bolzano o da / fino all’ospedale. Alcune linee percorrono tragitti limitati, altre corse vengono soppresse.

Autobus urbani SASA

Tra le 8.15 e le 11.45 circa, alcune linee saranno cambiate o in parte soppresse. Poco dopo le 8.00 partono le ultime corse secondo l’orario regolare. Alle 9.05 un ultimo autobus shuttle parte dalla stazione e porta fino al Palasport, dove le cittadine e i cittadini possono soffermarsi durante il periodo di evacuazione del centro città. L’autobus shuttle ferma in piazza Stazione, piazza Walther, piazza Domenicani, via Cassa di Risparmio, Palasport.

Autostazione e Infopoint

All’autostazione di Bolzano non circoleranno autobus tra le 9.00 e probabilmente le 11.00. A condizione che non ci siano ritardi, la sala d’attesa e i servizi igienici dell’Infopoint saranno accessibili dalle 12.00 fino a sera, le biglietterie rimangono chiuse tutto il giorno.

Funivie

La funivia del Renon, compresa la biglietteria nella stazione a valle, resta fuori servizio tra le 9.00 e le 11.00 o fino al completamento del disinnesco. La funivia del Colle non entra in funzione la domenica fino alle ore 12.00. La funivia per San Genesio funziona regolarmente tutto il giorno.