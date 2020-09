PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – PROTEZIONE CIVILE * COVID: « RISULTATI POSITIVI AL CORONAVIRUS DUE STUDENTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI BRESSANONE, TRE LE CLASSI IN QUARANTENA »

Covid-19, tre classi in quarantena a Bressanone. Due studenti dell’Istituto superiore di Bressanone sono positivi al Covid. Tre classi in quarantena.

Sono stati accertati due casi di positività al Covid-19 tra gli studenti dell’ IIS Bressanone che comprende l’Ite “Falcone e Borsellino” e il Liceo “Dante Alighieri”.

L’istituto scolastico ha adottato tutte le procedure previste ed ha seguito le indicazioni del protocollo stabilite in accordo con l’Azienda sanitaria per garantire la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico. E’ stata predisposta la quarantena preventiva per tre classi, dal 26 settembre e fino al 6 ottobre compreso. Sono già stati avvisati studenti, famiglie e docenti interessati come prevista dalla procedura. Da lunedì si attuerà la didattica digitale secondo il piano elaborato dall’istituto.

Si chiede gentilmente ai media di rispettare la tranquillità dei bambini e degli insegnanti della scuola; per qualsiasi richiesta, informazione riguardante la scuola in lingua italiana, quindi, si prega di prendere contatto con Thomas Laconi, thomas.laconi@provincia.bz.it. Qualsiasi ulteriore comunicazione destinata alla cittadinanza verrà trasmessa attraverso gli appositi canali istituzionali della Provincia. In questa nuova pagina internet sono presenti le FAQ, le domande più frequenti, che riguardano il Coronavirus e la scuola