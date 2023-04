PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * PROMOZIONE MEDIA LOCALI: « MODIFICATI DALLA GIUNTA I CRITERI DI FINANZIAMENTO, PER GARANTIRE CORRETTEZZA NELLA PRESENTAZIONE DOMANDE »

14.57 - martedì 4 aprile 2023

Promozione dei media: revisione dei criteri. Al fine di rafforzare la chiarezza e la correttezza nella promozione dei media, la Giunta provinciale ha adattato i criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locale. La Provincia promuove le imprese di comunicazione locale sulla base della legge provinciale “Disposizioni in materia di comunicazione e promozione radiotelevisiva” (LP n. 6/2002). Le emittenti radiofoniche e televisive private e i portali online che producono e trasmettono notizie e programmi di interesse locale, nonché informazioni della Protezione civile, del Servizio meteorologico e del traffico, possono richiedere annualmente un finanziamento provinciale. Oggi (4 aprile) la Giunta provinciale ha modificato i criteri di finanziamento delle imprese di comunicazione locale per garantire chiarezza e correttezza sia nella fase di presentazione delle domande che in quella di valutazione.

Promuovere la libertà e la pluralità. Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che oggi ha presentato i criteri rivisti alla Giunta provinciale per l’approvazione, sottolinea che con la “promozione dei media locali, la Provincia vuole promuovere la libertà e la pluralità, rafforzare l’identità linguistica e culturale dei tre gruppi linguistici che vivono in Alto Adige e garantire la diversità di opinioni e informazioni”. Nel fare ciò, si presta particolare attenzione anche alla qualità. A tal fine, i nuovi criteri di finanziamento prevedono ora una documentazione più completa per le imprese di comunicazione locale richiedenti. Anche i controlli sono stati ampliati.

Documentazione invece di autodichiarazioni. Di conseguenza, in futuro i costi salariali dichiarati per i dipendenti dovranno essere documentati già al momento della presentazione della domanda. Lo stesso vale per le spese per agenzie o terzi. Inoltre, in futuro alla domanda dovrà essere allegato il bilancio dell’anno precedente o la dichiarazione dei redditi. Questa disposizione è volta a prevenire false dichiarazioni.

Controlli continui e supplementari. In futuro, i controlli sulla produzione di contenuti ammissibili e sul rispetto degli altri criteri saranno effettuati su base continuativa. Questo per garantire che il Comitato provinciale e l’Ufficio del commercio, responsabile dell’elaborazione delle domande, possano effettuare una valutazione ancora più approfondita delle domande sulla base di dati sufficienti. “Con l’ulteriore ciclo di controlli garantiamo uno stretto coordinamento di tutti gli uffici coinvolti all’interno e all’esterno dell’Amministrazione provinciale”, sottolinea l’assessore provinciale, Philipp Achammer. Si tratta dell’Ufficio Commercio e Servizi della Ripartizione provinciale dell’Economia, che si occupa della parte amministrativa della promozione dei media, dell’Agenzia provinciale per la Stampa e la Comunicazione, come centro di competenza dell’Amministrazione provinciale e del Comitato provinciale per le Comunicazioni, responsabile del controllo dei requisiti di accesso.

Quest’anno le aziende mediatiche locali possono ancora presentare le loro richieste di finanziamento all’Ufficio Commercio e Servizi della Ripartizione provinciale Economia fino al 31 maggio.