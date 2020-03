PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * MEZZI PUBBLICI: ALFREIDER, « VANNO UTILIZZATI SOLO DA COLORO CHE DEVONO FARE VIAGGI PER GARANTIRE SERVIZI ESSENZIALI »

Trasporto pubblico solo per chi deve garantire servizi essenziali. Il trasporto pubblico va utilizzato solo da coloro che devono fare viaggi per garantire servizi essenziali. “Bambini e anziani non dovrebbero usare i mezzi pubblici”, sottolinea l’assessore Alfreider.

Come previsto dal recente decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, le linee di trasporto pubblico sono attualmente garantite su tutto il territorio. “Per garantire i servizi di base nei settori della sanità e della protezione civile, nonché l’approvvigionamento di generi alimentari e medicinali, è importante garantire alle persone che lavorano in questi settori un mezzo di trasporto per andare al lavoro e tornare a casa”, afferma l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. L’assessore sottolinea che in questi giorni i trasporti pubblici non dovrebbero in nessun caso essere utilizzati per il tempo libero. Specialmente gli anziani e i bambini non dovrebbero utilizzare i mezzi pubblici.

Se diverse persone continuano a non rispettare le norme di tutela della salute, il Dipartimento della mobilità annuncia anche di prendere in considerazione la possibilità di interrompere completamente i servizi. “Proteggiamo noi stessi e gli altri e sosteniamo coloro che aiutano a salvare vite umane e a mantenere i servizi essenziali”, sottolinea Alfreider. Il Dipartimento della mobilità ha già fermato alcune linee, ad esempio nelle aree turistiche, e ha riorganizzato gli orari per meglio soddisfare le esigenze attuali. I cambiamenti a breve termine nel trasporto pubblico si possono trovare sul portale www.sii.bz.it