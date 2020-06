PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * LINEA FERROVIARIA – VAL PUSTERIA: CONCLUSI I LAVORI DI SGOMBERO DEI BINARI, IL TRENO HA GIà RIPRESO LE NORMALI CORSE »

La linea ferroviaria della Val Pusteria ha dovuto essere temporaneamente chiusa oggi (29 giugno) durante la mattinata e nel primo pomeriggio. All’origine della chiusura vi sono state frane di materiale roccioso e rami in diversi punti sui binari e sulla linea elettrica, a seguito di episodi di maltempo.

Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria RFI ha subito avviato le operazioni necessarie per liberare la linea da pietre e rami. Dopo i lavori di sgombero dei binari e un sopralluogo tecnico la linea ha potuto essere riaperta. Il treno della Pusteria ha già ripreso le normali corse.

I protocolli di sicurezza definiti per la linea ferroviaria hanno funzionato molto bene, rileva l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. In questo modo è stato possibile ripristinare la circolazione in tempi rapidi, ha aggiunto Alfreider.