PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * EMERGENZA CORONAVIRUS / COVID-19: « VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DEL 17 MARZO, CON PRESIDENTE KOMPATSCHER ED ASSESSORE WIDMANN »

Coronavirus: conferenza virtuale della Provincia di martedì 17 marzo. Tutte le novità ufficiali in relazione al Coronavirus in Alto Adige: questa la tematica al centro della conferenza stampa virtuale quotidiana della Provincia che si svolge ogni giorno alle 16.30.

L’impegno contro la diffusione del Coronavirus fa emergere quotidianamente nuove domande. Risposte ufficiali a questi quesiti vengono fornite dai rappresentanti della Provincia di Bolzano anche oggi martedì 17 marzo, alle ore 16.30, nel corso della quotidiana conferenza stampa virtuale organizzata dall’Agenzia di stampa provinciale.

I rappresentanti dei media che in futuro vorranno abbonarsi alla conferenza stampa virtuale trovano tutte le informazioni necessarie nell’apposito comunicato stampa inviato dall’Agenzia di stampa provinciale il 13 marzo scorso.

Dopo la conclusione della conferenza stampa il video completo sarà messo a disposizione della popolazione in qualità di fonte informativa ufficiale: l’Agenzia di stampa della Provincia pubblica il video sui propri canali YouTube in lingua italiana e YouTube in lingua tedesca e sui social media (Facebook e Twitter) della Provincia.

Ai seguenti link la possibilità di scaricare il file della conferenza stampa in alta definizione.

VIDEO degli statement in italiano

AUDIO degli statement in italiano

STATEMENTS IN ITALIANO

00.00.00.00 Kompatscher

00.03.00.00 Widmann

00.11.00.09 Kompatscher su decreto “Cura Italia”

00.16.00.00 Appello Kompatscher

VIDEO bilingui delle domande

AUDIO bilingui delle domande

DOMANDE-FRAGEN

00.01.40.00 Kompatscher su comportamenti dei singoli DE

00.04.37.09 Kompatscher su comportamenti dei singoli IT

00.08.42.00 Kompatscher su critiche dalla Germania DE

00.10.00.00 Kompatscher su critiche dalla Germania IT

00.12.00.00 Kompatscher su congedo parentale DE

00.13.00.00 Kompatscher su congedo parentale IT

00.14.30.00 Kompatscher su documenti per agevolazioni DE

00.15.45.00 Kompatscher su documenti per agevolazioni IT

00.17.00.00 Widmann su numeri pazienti positivi DE

00.18.20.00 Widmann su numeri pazienti positivi IT

00.19.40.00 Kompatscher su Euregio DE

00.22.00.00 Kompatscher su Euregio IT

00.24.00.00 Kompatscher su sicurezza richiedenti asilo DE

00.26.00.00 Kompatscher su sicurezza richiedenti asilo IT

00.28.29.00 Widmann su furto TIR con dispositivi di protezione IT

00.29.12.00 Widmann su furto TIR con dispositivi di protezione DE

00.30.55.00 Kompatscher appello finale IT

00.31.31.00 Kompatscher appello finale DE

VIDEO https://we.tl/t-jIzJSKiyMJ

AUDIO https://we.tl/t-T8Z1S1NAgE

Un’immagine della conferenza stampa di oggi. (Foto: ASP/Fabio Brucculeri)