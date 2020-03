PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * EMERGENZA CORONAVIRUS / COVID-19: « LA DIRETTA VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE KOMPATSCHER E DEGLI ASSESSORI WIDMANN E SCHULER »

Coronavirus: conferenza virtuale della Provincia di lunedì 16 marzo. Tutte le novità ufficiali in relazione al Coronavirus in Alto Adige: questa la tematica al centro della conferenza stampa virtuale quotidiana della Provincia che si svolge ogni giorno alle 16.30.

L’impegno contro la diffusione del Coronavirus fa emergere quotidianamente nuove domande. Risposte ufficiali a questi quesiti vengono fornite dai rappresentanti della Provincia di Bolzano a partire da lunedì 16 marzo, alle ore 16.30, nel corso della quotidiana conferenza stampa virtuale organizzata dall’Agenzia di stampa provinciale.

Questo è il link alla pagina YouTube con la trasmissione integrale della conferenza stampa odierna con il presidente della Provincia Arno Kompatscher, l’assessore alla salute, Thomas Widmann, e l’assessore competente per la Protezione civile, Arnold Schuler di lunedì 16 marzo 2020.

I rappresentanti dei media che in futuro vorranno abbonarsi alla conferenza stampa virtuale trovano tutte le informazioni necessarie nell’apposito comunicato stampa inviato dall’Agenzia di stampa provinciale il 13 marzo scorso.

Dopo la conclusione della conferenza stampa il video completo sarà messo a disposizione della popolazione in qualità di fonte informativa ufficiale: l’Agenzia di stampa della Provincia pubblica il video sui propri canali YouTube in lingua italiana e YouTube in lingua tedesca e sui social media (Facebook e Twitter) della Provincia.

Ai seguenti link la possibilità di scaricare il file dell’intera conferenza stampa.

VIDEO della conferenza stampa virtuale

AUDIO della conferenza stampa virtuale

