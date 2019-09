PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ELEZIONI LEGISLATIVE IN AUSTRIA: KOMPATSCHER, « UN RISULTATO INCORAGGIANTE DELLE FORZE MODERATE ED EUROPEISTE »

Kompatscher sulle elezioni in Austria: “Risultato incoraggiante”. Un risultato incoraggiante delle forze moderate ed europeiste”. Questo il commento del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, sui risultati delle elezioni legislative in Austria.

Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, si dichiara “soddisfatto” per l’esito delle elezioni legislative svoltesi oggi (29 settembre) in Austria.

Successo delle forze moderate ed europeiste

“I partiti moderati ed europeisti hanno ottenuto un ottimo risultato, e sono convinto che l’Austria potrà tornare a breve ad avere un governo stabile. In tempi difficili come questi, è fondamentale avere un esecutivo solido e pienamente operativo per poter affrontare le grandi e importanti sfide che attendono non solo l’Austria, ma l’intera Europa”. Kompatscher, congratulandosi con la ÖVP (Österreichischen Volkspartei) di Sebastian Kurz per l’ottimo risultato raggiunto (circa il 37% dei voti) sottolinea che “il suo prossimo compito é quello di formare una coalizione di governo che sappia operare per il bene dell’Austria e dell’Europa.”

Austria partner dell’Alto Adige

Il presidente della Provincia di Bolzano, infine, si dice “convinto che l’Austria continuerà ad essere un partner affidabile per l’Alto Adige. Un rapporto stretto e di fiducia con il governo di Vienna – conclude Kompatscher – è di importanza fondamentale per l’Alto Adige, alla luce del ruolo di potenza tutrice e dell’ancoraggio internazionale dell’autonomia”.