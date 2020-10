PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID: « SI REGISTRANO TRE NUOVI CASI NELLE SCUOLE ITALIANE IN ALTO ADIGE, IL LICEO “TONIOLO” ATTIVA LA DIDATTICA A DISTANZA PER LE CLASSI DEL TRIENNIO »

Si registrano tre nuovi casi di positiva al Covid-19 nelle scuole italiane in Alto Adige. Il Liceo “Toniolo” attiva la didattica a distanza per le classi del triennio.

Sono complessivamente tre i casi di positiva al Covid-19 registrati oggi (28 ottobre) nelle scuole di lingua italiana dell’Alto Adige. Un caso è stato segnalato alla scuola professionale per l’artigianato e l’industria “Luigi Einaudi” di Bolzano, altri due casi vengono registrati al Liceo scientifico sportivo “Toniolo” di Bolzano, dove due classi sono state poste in quarantena. Il “Toniolo”, a seguito della recente ordinanza provinciale, ha attivato la modalità della didattica a distanza per tutte le classi del triennio.

Si raccomandano famiglie e studenti di non affidarsi a fonti di informazione non verificate o estemporanee, che generano confusione ed allarmismo e di affidarsi alle sole notizie comunicate dal canale istituzionale della Provincia, per evitare la diffusione di informazioni scorrette o non precise. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Thomas Laconi (thomas.laconi@provincia.bz.it).