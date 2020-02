PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID-19: « PRIMO CASO DI CORONAVIRUS IN ALTO ADIGE, LA CONFERMA ARRIVATA POCHI MINUTI FA DA ROMA »

Confermata la positività, uno dei 4 sospetti è negativo. Protezione civile -Test negativo per uno dei 4 casi sospetti, confermata invece da Roma la positività per il caso di Coronavirus annunciato ieri sera come “probabile”.

Dopo l’annuncio di ieri sera (24 febbraio) del primo probabile caso di persona infetta in Alto Adige, è arrivata pochi minuti fa da Roma, da parte dell’Istituto superiore di sanità, la conferma che il test è positivo. Si tratta dunque del primo caso di Coronavirus in Alto Adige.

Nel frattempo, invece, il test effettuato su uno dei 4 casi sospetti (vedi comunicato a parte) ha dato esito negativo. Si ricorda che la popolazione può contattare il numero verde Covid-19, dalle ore 8 alle ore 20, componendo il 800751751.