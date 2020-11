PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID: « 15 I NUOVI CASI DI POSITIVITà NELLE SCUOLE ITALIANE IN ALTO ADIGE, TAMPONI PER 200 STUDENTI ED INSEGNANTI ALLE SCUOLE “ALFIERI” »

Sono quindici i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati negli ultimi giorni nelle scuole italiane in Alto Adige. Tamponi per circa 200 studenti e insegnanti alle scuole “Alfieri” di Bolzano.

Sono complessivamente quindici i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati fra sabato e oggi (2 novembre) nelle scuole italiane in Alto Adige. Sei casi positivi e una classe in quarantena vengono segnalati al liceo scientifico “Torricelli” di Bolzano, due nuovi casi vengono registrati alla scuola secondaria di I grado “Archimede” di Bolzano e alla scuola primaria “Don Bosco” di Bolzano (una classe in quarantena). Un caso è stato registrato, inoltre, alla scuola dell’infanzia “Vittorino da Feltre” di Bolzano, alla scuola primaria “Longon” di Bolzano e all’Istituto Tecnico per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio “Delai” di Bolzano, dove una classe è stata posta in quarantena.

Alla scuola primaria “Tambosi” di Bolzano e alla scuola primaria “Rodari” di Bolzano una classe di ciascun istituto risulta in quarantena. Un nuovo caso di positività al Covid-19, infine, viene registrato alla scuola dell’infanzia “Positano” di Bolzano, dove una sezione è stata posta in quarantena.

A seguito di un caso di positività, alla scuola secondaria di I grado “Alfieri” nel capoluogo, oggi vengono effettuati una serie di tamponi per circa 200 studenti e insegnanti dell’istituto, in accordo con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e la Croce Rossa italiana. Per quanto riguarda le scuole tedesche, infine, da segnalare la chiusura sino all’11 novembre della scuola dell’infanzia Kaltenbrunn a Montagna che ospita 22 bambini e 2 insegnanti: nella struttura è stata riscontrata la positività di una collaboratrice pedagogica.