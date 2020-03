PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « IL NUMERO DELLE PERSONE POSITIVE AL TEST DEL COVID-19 IN ALTO ADIGE SI ATTESTA A 206 CASI »

Coronavirus: prosegue la crescita dell’infezione. I dati raccolti ieri (14 marzo) dal Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda sanitaria provinciale hanno rilevato complessivamente 40 nuovi casi di Covid-19.

Con questo aggiornamento il numero delle persone positive al test del Covid-19 in Alto Adige si attesta per il momento a 206 casi. Il numero complessivo dei campioni sottoposti a test è di 1.497 unità; sinora sono state sottoposte al test 1.087 persone.

Nelle strutture sanitarie dell’Azienda provinciale ad oggi (15 marzo) vengono assistite 118 persone nell’ambito dell’epidemia di Covid-19. Complessivamente 65 persone positive al Covid-19 sono ricoverate in reparti normali; 27 sono in attesa del risultato del test. Delle 26 persone ricoverate in terapia intensiva 14 sono positive al test del Covid-19, mentre 12 sono negative, quindi non sono state colpite dall’infezione. Sinora 5 persone sono decedute a causa del Covid-19. Tutte queste persone erano affette da gravi malattie pregresse.

L’ultimo decesso si è verificato ieri (14 marzo). Un ultraottantenne della Val Gardena, positivo al Covid-19, è deceduto all’ospedale di Vipiteno. Il pensionato, già gravemente malato, era stato accolto il 10 marzo al Pronto soccorso di Bressanone e quindi trasferito all’ospedale di Vipiteno.

A breve i dati relativi alle persone positive al test e di quelle che si trovano in isolamento domiciliare saranno pubblicati nell’apposita pagina dedicata al Coronavirus della Provincia.

Nell’allegato è inserita la lista attualizzata delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (799). Si deve comunque tener conto del fatto che i tassi di incremento vanno considerati sempre in relazione con il numero totale della popolazione.