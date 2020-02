PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « ANCHE IL SECONDO TEST SVOLTO SUI 4 CASI SOSPETTI DI INFEZIONE DA COVID-19 HA DATO ESITO NEGATIVO »

Coronavirus, confermata la negatività dei 4 casi sospetti. Anche il secondo test svolto sui 4 casi sospetti di infezione da Covid-19 ha dato esito negativo. Lo rende noto l’Azienda sanitaria.

Numero verde Covid-19: 800751751 (dalle ore 8 alle ore 20)