PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE, SERVIZIO PSICOLOGICO E CONSULENZE TELEFONICHE »

Coronavirus: servizio psicologico, consulenze telefoniche. L’Azienda Sanitaria mette a disposizione della popolazione e del personale in servizio per l’epidemia le consulenze del proprio Servizio Psicologico nei comprensori.

L’esperienza dei paesi che hanno vissuto un’epidemia della portata attuale dimostra che spesso non si tratta solo di un’emergenza medica, ma anche psicologica. Per questo motivo i Servizi Psicologici dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sono a disposizione delle cittadine e dei cittadini, ma anche delle collaboratrici e dei collaboratori dell’Azienda sanitaria.

In concomitanza con le disposizioni per il contenimento del Coronavirus, i Servizi Psicologici dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige comunicano la loro disponibilità ad effettuare consulenze telefoniche alla popolazione ed ai collaboratori/alle collaboratrici per richieste di sostegno psicologico in generale o relative alla sofferenza psichica e insicurezza rispetto al COVID-19.

Servizio Psicologico Bolzano

Tel. 0471 435001

Lunedì-venerdì: 8.30 -12 e 14-16.30

Servizio Psicologico Merano

Tel. 0473 251000

Lunedì-giovedì. 8-12 e 14-16

Venerdì 8-12

Servizio Psicologico Brunico

Tel. 0474 586220

Lunedì-venerdì 8.30-12 e 14-17

Servizio Psicologico Bressanone

Tel. 0472 813100

Lunedì-giovedì. 8-12 e 14-16

Venerdì 8-12

Per urgenze è inoltre disponibile il Servizio della Psicologia dell’Emergenza 24 ore su 24 e 7 giorni la settimana. Tel.: 366 6209403

Informazioni per i media:

Ripartizione Comunicazione, Marketing e Relazioni con il Pubblico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, tel. 0471 907153, e-mail: media@sabes.it