PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « A BRUNICO, SILANDRO E ALBES TRE CASI DI POSITIVITà AL COVID NELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA »

A Brunico, Silandro e Albes tre casi di positività al Coronavirus nelle scuole in lingua tedesca.

Si registrano tre nuovi casi di inezione da Coronovirus nelle scuole in lingua tedesca della provincia. Un caso si è verificato presso la scuola superiore tecnologica di Brunico, un altro alle professionali di Silandro. La scuola elementare di Albes, nei pressi di Bressanone, resta chiusa perché è stato registrato un caso di positività fra i docenti.

Gli istituti hanno adottato tutte le procedure previste ed hanno seguito le indicazioni stabilite dall’Azienda sanitaria per garantire la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico.

Per le note ragioni di tutela e rispetto della salute degli studenti e del personale scolastico chiediamo ai rappresentanti dei media di non recarsi per nessun motivo nelle scuole. La direttrice della formazione in lingua tedesca Sigrun Falkensteiner è a disposizione per tutte le informazioni sul tema e fornire interviste in materia. Si chiede inoltre di rispettare i principi di cautela e continenza nella comunicazione per evitare allarmismi e garantire sobrietà e rispetto della verità dei fatti nella ricostruzione della vicenda.