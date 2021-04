PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * APERTURE DAL 26 APRILE: KOMPATSCHER, « LA PRESSIONE DELLE REGIONI HA DATO I SUOI FRUTTI, ABBIAMO SPINTO PER UN ALLENTAMENTO GRADUALE DELLE MISURE »

Kompatscher saluta con favore le aperture decise dal governo. Dal 26 aprile nelle zone gialle saranno possibili varie riaperture, comprese quelle dei ristoranti. Kompatscher: “La pressione delle Regioni ha dato i suoi frutti”.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher accoglie con favore la decisione odierna del governo italiano di consentire delle aperture nelle cosiddette zone gialle a partire dal 26 aprile. “La pressione dalle regioni in cui le infezioni sono notevolmente diminuite ha dato i suoi frutti”, afferma Kompatscher. “Abbiamo spinto per un allentamento graduale delle misure. Il calendario presentato oggi dal presidente del consiglio Mario Draghi e dal ministro della salute Roberto Speranza è un passo nella giusta direzione”.

Nonostante si auspicasse l’apertura di bar e ristoranti già per la prossima settimana, ora il settore si potrà preparare al meglio per la data del 26 aprile. Avere una prospettiva chiara è importante sia per le aziende sia per i loro dipendenti. “Siamo anche felici che sia stata ripristinata la libertà di movimento tra le regioni gialle. Ciò consentirà finalmente all’Alto Adige di accogliere ospiti da fuori provincia”, afferma il presidente.

Per quanto riguarda le scuole, in Alto Adige non cambia molto, soprattutto perché la maggior parte delle classi è già tornata alle lezioni in presenza. “In ogni caso, vogliamo continuare la nostra strategia di test al fine di ridurre al minimo i rischi e non fare passi all’indietro”, conclude Kompatscher.