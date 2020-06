PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEDE DI TRENTO * SEZIONI RIUNITE: « MEMORIA CONCLUSIO NALE DEL PROCURATORE REGIONALE MARCOVALERIO POZZATO / ITALIANO E TEDESCO » (ALLEGATO PDF)

La dimensione del dato contabile in questione deriva, in particolare, dalla mancata copertura di perdite palesatesi negli anni precedenti (nel solo 2018 la perdita è stata pari ad € 6.006,69). Alla luce di quanto premesso, risulta evidente che, in assenza di copertura della perdita attraverso risorse proprie della società Pensplan Centrum S.p.a. (riserve, utili futuri, ovvero riduzione del capitale sociale), non potrà prescindersi dal conferimento di ulteriori risorse da parte dei Soci, in percentuale alle azioni detenute, per ripianare la perdita strutturalmente cumulata. La Regione non ha tuttora chiarito come e se sia ipotizzabile far fronte al ripiano delle perdite (ormai aventi carattere di strutturalità) con risorse proprie della Penplan Centrum S.p.a., ragion per cui è ragionevolmente prevedibile un futuro intervento finanziario della Regione, particolarmente gravoso (considerando che il capitale sociale della Pensplan Centrum S.p.a. è quasi interamente per l’appunto detenuto dalla Regione). Desta forte perplessità, alla luce di quanto premesso, che la Regione non abbia provveduto ad accantonare, nell’apposito fondo perdite delle Società partecipate, la quota parte delle perdite registrate dalla Pensplan Centrum S.p.a., nel rispetto dei precisi obblighi normativi soprarichiamati.

Die Höhe dieses buchhalterischen Betrags ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die in den Vorjahren erzielten Verluste (allein im Jahr 2018 betrug der Verlust 6.006,69 Euro) nicht gedeckt wurden. Unter diesen Voraussetzungen ist es offensichtlich, dass – falls Pensplan Centrum AG den Verlust nicht durch eigene Ressourcen (Rücklagen, zukünftige Gewinne oder Reduzierung des Gesellschaftskapitals) deckt – die Gesellschafter nicht umhin kommen, zusätzliche Ressourcen im Verhältnis zu dem von ihnen gehaltenen Anteil an der Gesellschaft einzubringen, um diesen strukturellen Verlust auszugleichen. Bisher hat die Region nicht geklärt, ob und wie sich die (inzwischen strukturell gewordenen) Verluste mit eigenen Ressourcen der Pensplan Centrum AG ausgleichen lassen könnten. Deshalb ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Region demnächst finanziell eingreifen muss, was in Anbetracht der Tatsache, dass die Region fast das gesamte Gesellschaftskapital der Pensplan Centrum AG hält, eine beträchtliche Belastung für ihren Haushalt darstellt. Es verwundert sehr, dass die Region angesichts der oben dargelegten Fakten den Anteil an den von Pensplan Centrum AG verzeichneten Verlusten unter Beachtung der oben genannten gesetzlichen Pflichten nicht in den entsprechenden Fonds für Verluste aus Beteiligungen zurückgestellt hat.