PROCURA GENERALE REPUBBLICA – TRENTO * EMERGENZA SANITARIA: « CHIUSURE STRAORDINARIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE NEL MESE DI APRILE »

Emergenza sanitaria – chiusure straordinarie degli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/Südtirol per operazioni di sanificazione nel mese di aprile 2020.

In dipendenza dell’attuale emergenza sanitaria tutti gli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/Südtirol saranno chiusi al pubblico, per operazioni di sanificazione, in alcuni giorni del mese di aprile, con sospensione di ogni attività esterna.

Il calendario delle chiusure programmate è disponibile sul sito internet della Procura Generale della Repubblica (Link).

*

Il Responsabile del Sevizio C. Bellini