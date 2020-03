PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA E CORTE D’APPELLO – TRENTO * CORONAVIRUS – REPLICA A PRESIDENTE A.N.M. « SI SMENTISCE LA MANCATA TUTELA DEL PERSONALE DI FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA »

Il Presidente della Corte d’Appello e il Procuratore Generale, presa visione del comunicato stampa a firma del Presidente della Giunta della Sezione Trentino Alto Adige della A.N.M. diramato nella giornata di oggi 13.3.2020, ritengono necessario, doveroso e urgente, nell’interesse di tutti, smentire ufficialmente le notizie diffuse riguardanti la mancata predisposizione di misure di tutela del personale di fronte all’emergenza sanitaria in atto, evidenziando che:

– in tutte le sedi giudiziarie sono stati consegnati dall’Amministrazione regionale, nonostante enormi difficoltà di reperimento sull’intero territorio nazionale, i presidi richiesti, in particolare i liquidi disinfettanti che sono stati posizionati in luoghi accessibili anche a utenti provenienti dall’esterno;

– quasi tutti gli uffici giudiziari hanno già provveduto non solo ad autorizzare, ma anche a fortemente promuovere e ad attivare tra i dipendenti amministrativi modalità di prestazioni lavorative da remoto e in smart working: Tribunale di Sorveglianza di Trento, Tribunale di Rovereto, Tribunale di Bolzano, Procura della Repubblica di Bolzano, Procura della Repubblica per i Minorenni di Trento e di Bolzano, Procura Generale della Repubblica, sedi di Trento e di Bolzano, e Corte d’Appello;

– presso la Procura Generale è stata disposta la turnazione anche dei magistrati;

– la Procura della Repubblica di Trento, allo stato organizzata con prestazioni in presenza, è stata dotata di mascherine, gel disinfettanti e guanti per magistrati e personale, materiale fornito dalla Provincia Autonoma di Trento, e si appresta da lunedì ad adottare ulteriori misure per una turnazione del personale di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria;

– la turnazione, lo smart working e drastiche misure di limitazione dell’accesso sono già in atto presso la Procura della Repubblica di Bolzano;

– in caso di impossibilità tecnica di accedere a modalità lavorativa da remoto, sono stati predisposti turni di presenza anche in fasce orarie diversificate idonei a realizzare una diminuzione delle presenze;

– negli ultimi due giorni gli ingressi di utenti esterni nei Palazzi di Giustizia di Trento e di Bolzano sono risultati, a seguito di verifiche quotidiane, pari a pochissime unità;

– presso il Palazzo di Giustizia di Trento certificazioni e copie di atti vengono richiesti telematicamente o telefonicamente e rilasciati solo presso front office istituito in portineria;

– sono stati richiesti e si prevede di attivare da lunedì un numero verde unico per due call centers centralizzati a disposizione dei cittadini istituiti per gli uffici di Trento, Bolzano e Rovereto;

la Regione ha emanato disposizioni generali, espressamente indicate applicabili agli uffici giudiziari, per favorire il lavoro con modalità da remoto, già in essere al suo interno per la larga parte dei propri dipendenti;

– tutti i Capi degli Uffici giudiziari, tramite una rete dedicata di comunicazione istantanea che è stata immediatamente attivata, sono in costante contatto fra loro nell’intero arco della giornata;

– i Capi di Corte trasferiscono in tempo reale gli atti normativi e le informazioni che pervengono dal Governo centrale, dal Ministero della Giustizia e dall’Amministrazione regionale;

– nuove disposizioni organizzative saranno adottate con tempestività per dare attuazione a ogni direttiva o linea guida che pervenga, come già preannunciato, dall’Unità di crisi costituita presso il Ministero della Giustizia che agisce in stretto coordinamento con la Protezione Civile.

Nella presente emergenza sanitaria la diffusione di notizie allarmistiche inesatte o prive di fondamento provoca grave danno al comune sforzo volto al contenimento del contagio e alla cittadinanza tutta.

*

Giovanni Ilarda

Gloria Servetti

Carlo Bellini – Responsabile del Servizio Cerimoniale e Comunicazione della Procura Generale della Repubblica di Trento