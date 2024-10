PRO VITA E FAMIGLIA * UTERO IN AFFITTO: COGHE, «È UN MOMENTO STORICO, IL PARLAMENTO ITALIANO HA APPROVATO LA LEGGE CHE LO RENDE “REATO UNIVERSALE“»

15.00 - sabato 19 ottobre 2024

È un momento storico. Anni di battaglie sono state finalmente coronate da una grande vittoria. Il Parlamento italiano ha approvato la legge che rende l’utero in affitto un ‘reato universale’. Fino a giovedì, la legge italiana puniva l’utero in affitto solo se praticato in Italia.

Da giovedì, l’utero in affitto sarà punibile anche se praticato da cittadini italiani all’estero, come avviene nella totalità dei casi. Questa legge di civiltà e buonsenso rafforza la tutela della dignità della donna, ribadisce il diritto dei bambini alla loro mamma e al loro papà e contrasta l’osceno mercato internazionale dei figli alimentato dalla maternità surrogata.

Noi di Pro Vita & Famiglia abbiamo un motivo speciale per essere soddisfatti, essendo stati i protagonisti della battaglia culturale che ha consentito di raggiungere questo obiettivo, niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza l’aiuto di cittadini attivi come te che sostengono la nostra missione firmando le petizioni che lanciamo: più di 60.000 firme a sostegno di questa causa!

Non solo firme… in questi anni abbiamo organizzato una miriade di iniziative e campagne in tutta Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica e fare pressione sulla politica.

Decine di convegni, banchetti informativi nelle piazze, affissioni, camion vela, video, testimonianze, articoli e interviste, conferenze stampa e una valanga di contenuti sui social network.

Jacopo Coghe

Portavoce

Pro Vita & Famiglia Onlus