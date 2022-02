PRO VITA E FAMIGLIA * SCUOLA: « CONSEGNATE AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 35.000 FIRME, PER DIRE NO ALLA NEOLINGUA GENDER » (VIDEO)

21.21 - giovedì 24 febbraio 2022

Come promesso, sono andata al Ministero dell’Istruzione per consegnare le quasi 35.000 firme raccolte da Pro Vita & Famiglia (in soli 10 giorni!) contro l’ennesima follia Gender nelle scuole.

Chiediamo al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di vietare alle scuole di inserire nei documenti pubblici asterischi, neutri, simboli e lettere inventate per eliminare il maschile e il femminile a favore del “genere neutro”.

La neolingua Gender confonde bambini e ragazzi sulla loro sessualità, spingendoli a dubitare di essere davvero maschi o femmine. Alcuni di loro arrivano a chiedere trattamenti ormonali per bloccare gli effetti visibili della pubertà, per decidere poi che cosa “si sentono” di essere.

Abbiamo consegnato la petizione che hai firmato nelle mani del Sottosegretario di Stato, l’On. Rossano Sasso, che con grande disponibilità si è fatto carico delle nostre istanze esprimendo il suo sconcerto per la deriva ideologica in corso e promettendo tutto il sostegno necessario.

Noi andiamo avanti!

Continueremo a monitorare questa nuova, distruttiva ondata ideologica contro i nostri figli e nipoti (sempre grazie al tuo aiuto, alle tue firme e alle tue gentili donazioni…)

Se hai notizia di scuole che usano asterischi, neutri o altri strani simboli al posto del maschile e del femminile, ti prego di segnalarmelo: gireremo la tua segnalazione direttamente al Sottosegretario (vale per qualsiasi abuso o contenuto inappropriato diffuso nelle scuole di cui tu abbia notizia: faccelo sapere!).

Mi emoziona pensare che Pro Vita & Famiglia è uno strumento che ci permette (a me e a te) di difendere per davvero le generazioni più giovani.

Andiamo avanti così, insieme.

Grazie di cuore

*

Jacopo Coghe

Maria Rachele Ruiu

Responsabile ‘Scuola’ di Pro Vita & Famiglia Onlus

P.S. La petizione che abbiamo consegnato ieri al Ministero puoi farlo ora, non è chiusa! Aggiorneremo il Sottosegretario di tutte le nuove firme raccolte. Firma ora cliccando qui