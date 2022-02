PRO VITA E FAMIGLIA * REFERENDUM: « I NOSTRI AVVOCATI ASCOLTATI DALLA CONSULTA PER DENUNCIARE IL “QUESITO-TRUFFA” DEI RADICALI, CHE SDOGANA L’OMICIDIO CONSENZIENTE PER QUALSIASI MOTIVO »

21:21 - 15/02/2022

Referendum. Pro Vita & Famiglia: «I nostri avvocati alla Consulta per denunciare il “quesito-truffa” dei radicali, che sdogana l’omicidio consenziente di chiunque e per qualsiasi motivo».

«Oggi gli avvocati di Pro Vita & Famiglia sono stati ascoltati dalla Consulta e hanno ribadito le ragioni per cui riteniamo il quesito dei Radicali costituzionalmente inammissibile: la vittoria del Sì sconvolgerebbe l’intero ordinamento italiano a tutela del bene vita, e in particolare delle vite più fragili esposte a ogni sorta di condizionamento. Speriamo che la Corte voglia confermare la sua stessa risalente e consolidata giurisprudenza sull’ammissibilità dei referendum, senza cedere a pressioni mediatiche», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.

«Come ribadito oggi nella discussione davanti alla Corte Costituzionale – aggiunge Tommaso Politi, legale della Onlus – sotto la falsa etichetta dell’eutanasia i promotori chiedono, in realtà, di abrogare il reato di omicidio del consenziente, il che consentirebbe a chiunque di farsi uccidere per qualsiasi motivo e con qualsiasi mezzo, anche per una delusione amorosa, una difficoltà economica o per mera ‘stanchezza’ di vivere.

Ammettere il quesito significherebbe rendere l’ordinamento italiano indifferente alle difficoltà esistenziali dei cittadini, ben al di là dell’eutanasia e contro quanto sancito dall’articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli impedimenti allo sviluppo umano della persona. Eliminare questa tutela minima del bene vita significherebbe stravolgere l’intero ordinamento fin nei suoi principi fondamentali».