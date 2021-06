PRO VITA E FAMIGLIA * OMOTRANSFOBIA: BRANDI, « ODIO E MANIPOLAZIONE NEI NOSTRI MANIFESTI A COMO, LA VERITÀ VI FA MALE LO SAPPIAMO »

Omotransfobia, Pro Vita & Famiglia: “Odio e manipolazione nei nostri manifesti a Como! La verità vi fa male lo sappiamo”.

“La verità vi fa male lo sappiamo. E quindi avete bisogno di diffondere bugie, cara Rifondazione Comunista e cari Giovani Comunisti. I nostri manifesti non hanno ‘il vergognoso scopo di diffondere odio verso le persone che fanno parte della comunità LGBTQIA+’, ma condannano la teoria gender che viene diffusa, per esempio, nelle scuole e noi vogliamo difendere i nostri bambini da ogni manipolazione ideologica e intima” così ha replicato alle polemiche sorte a Como, Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus autrice della campagna ‘diciamo no al Ddl Zan’ con manifesti che raccontano i casi choc di indottrinamento arcobaleno da cui non si potrà più difendersi.

“Non è vero che il Ddl Zan serve a tutelare le persone LGBTQIA+ – ha continuato e concluso Jacopo Coghe, vice presidente di PV&F – serve solo a condannare chi non la pensa come loro, a tappargli la bocca, a legarci le mani per impedire una propaganda immorale sui nostri figli. L’odio è quello che hanno loro nei confronti dei nostri bambini e delle donne, che non saranno più rispettati per come sono, ma dovranno subire le decisioni sportive o scolastiche che vorranno loro senza diritto di replica. Proprio mercoledì abbiamo presentato un Report con i casi choc che dove sono passate certe leggi si sono verificati: padri condannati, pastori a processo per aver letto la Bibbia… se lo leggano i nostri detrattori e ci rispondano sui fatti”.