PRO VITA E FAMIGLIA * OMOFOBIA: COGHE, « GUERRA ALLE PORTE E BOLLETTE ALLE STELLE, MA IL PD TORNA A SPACCARE IL PAESE CON L’INUTILE DDL ZAN »

21.21 - martedì 22 febbraio 2022

Omofobia. Coghe (Pro Vita & Famiglia): «Guerra alle porte e bollette alle stelle, ma il Pd torna a spaccare il Paese con l’inutile Ddl Zan».

«Con la guerra alle porte dell’Europa e gli sconvolgimenti economici che rischiano di affossare l’economia di milioni di famiglie italiane, il Partito Democratico non trova di meglio da fare che annunciare una serie di manifestazioni a marzo per rilanciare il Ddl Zan sull’omotransfobia, puntando sul ritorno del provvedimento alle Camere dal 27 aprile.

Ci sembra folle costringere il Paese e il Parlamento ad altri mesi di feroce conflitto e spaccatura solo per ingraziarsi l’elettorato LGBT deluso dalla bocciatura dello scorso ottobre. Il Pd torni coi piedi per terra: la vera emergenza sono le famiglie che non arrivano a fine mese, i prezzi esorbitanti, destinati ad aumentare, delle materie prime e una situazione europea sull’orlo del collasso sociale ed economico», il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.