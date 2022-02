PRO VITA E FAMIGLIA * MATERNITÀ: RUIU, « IL 9 FEBBRAIO ABBIAMO DECISO DI ORGANIZZARE UN GRANDE EVENTO IN FAVORE DELLA VITA CHE RIUNIRÀ GIURISTI, MEDICI E SOCIETÀ CIVILE »

21:21 - 5/02/2022

44esima Giornata per Vita. Pro Vita & Famiglia: «Convegno, affissioni e Kit alle future mamme per ricordare un diritto sempre più negato».

«Mentre ogni anno in Italia mancano all’appello quasi 70mila bambini a causa dell’aborto, i sostenitori della cultura dello scarto si apprestano a far passare una legge sul Suicidio Assistito, inoltre la Corte Costituzionale il prossimo 15 febbraio si pronuncerà sul referendum proposto dai Radicali sull’eutanasia. Ci aspettano quindi settimane decisive e vogliamo far sentire la nostra voce in difesa dei più deboli e fragili», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione della 44esima Giornata della Vita che si celebra domani.

«Per questo – aggiunge Maria Rachele Ruiu, membro del Direttivo di Pro Vita & Famiglia – abbiamo deciso di organizzare un grande evento in favore della Vita (link) che riunirà giuristi, medici e società civile il prossimo 9 febbraio; una serie di affissioni in tutta Roma (link) e con la XII edizione di “Un Dono per la Vita”, (link) abbiamo incontrato e sostenuto mamme e papà coraggiosi. Nonostante oggi in Italia la cifra stilistica della maternità sia la solitudine, una Vita che nasce è sempre una buona notizia per tutta la comunità, così come qualsiasi Vita, anche quando fragile, è degna di essere vissuta perché unica, irripetibile e irrinunciabile: un prezioso contributo per ciascuno di noi».